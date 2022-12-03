Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Запорізькій області окупанти втратили два склади з боєкомплектами у Василівському та Бердянському районах.

Також 1 склад ЗСУ знищили у Каховському районі Херсонської області.

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