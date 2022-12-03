ЗСУ знищили російські склади неподалік Каховки і Бердянська, - ОВА
За добу, 2 грудня, українські захисники демілітаризували 3 російські склади з боєкомплектами на окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Запорізькій області окупанти втратили два склади з боєкомплектами у Василівському та Бердянському районах.
Також 1 склад ЗСУ знищили у Каховському районі Херсонської області.
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