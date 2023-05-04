На Азовсталі прогримів гучний вибух, - міськрада Маріуполя
У четвер, 4 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі з боку Азовсталі пролунав гучний вибух
Про це пише Маріупольська міськрада.
Зазначається, що вибух чули по всьому місту. Одразу після нього у небо піднявся гвинтокрил окупантів.
"Гучний вибух в окупованому Маріуполі чули в усіх районах міста. Він стався з боку комбінату "Азовсталь". На відео бачимо, як низько пролітає над житловим районом Новосілка гвинтокрил окупантів, потім він повернув до моря через центр і на Бердянськ. Саме перед цим стався гучний вибух на Азовсталі", - йдеться у повідомленні.
- Лідер терористичної "ДНР" Денис Пушилін підписав указ про створення та початок роботи призовних комісій у тимчасово окупованому Маріуполі.
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