На Азовсталі прогримів гучний вибух, - міськрада Маріуполя

Про це пише Маріупольська міськрада.

Зазначається, що вибух чули по всьому місту. Одразу після нього у небо піднявся гвинтокрил окупантів.

"Гучний вибух в окупованому Маріуполі чули в усіх районах міста. Він стався з боку комбінату "Азовсталь". На відео бачимо, як низько пролітає над житловим районом Новосілка гвинтокрил окупантів, потім він повернув до моря через центр і на Бердянськ. Саме перед цим стався гучний вибух на Азовсталі", - йдеться у повідомленні.