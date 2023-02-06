На Бахмутському напрямку траси перебувають під контролем ЗСУ, - лейтенант батальйону "Свобода" Конон
Лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку вкрай важка
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог наступає з небаченою раніше силою. Противник намагається вийти з півдня на трасу Костянтинівка - Бахмут, з півночі на трасу Слов'янськ - Бахмут. Ворог використовує різні типи зброї. Попри незначні успіхи ворога у просуванні, траси перебувають під українським контролем. Вони небезпечні, але під контролем ЗСУ", - підкреслив Конон.
За його словами, ворог намагається штурмувати Бахмут по кілька годин поспіль.
"Ворог використовує застарілу радянську тактику, але модернізувавши її - це вал живої сили. Спочатку йдуть піхотні підрозділи окупантів на розвідку боєм, потім починається масований вал артилерії й повторюється знов піхотний штурм. Захисники Бахмута дають ворогу відсіч. Б'ємо ворога прицільно, вчора знищили велику групу окупантів", - додав Конон.
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