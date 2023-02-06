Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог наступає з небаченою раніше силою. Противник намагається вийти з півдня на трасу Костянтинівка - Бахмут, з півночі на трасу Слов'янськ - Бахмут. Ворог використовує різні типи зброї. Попри незначні успіхи ворога у просуванні, траси перебувають під українським контролем. Вони небезпечні, але під контролем ЗСУ", - підкреслив Конон.

За його словами, ворог намагається штурмувати Бахмут по кілька годин поспіль.

"Ворог використовує застарілу радянську тактику, але модернізувавши її - це вал живої сили. Спочатку йдуть піхотні підрозділи окупантів на розвідку боєм, потім починається масований вал артилерії й повторюється знов піхотний штурм. Захисники Бахмута дають ворогу відсіч. Б'ємо ворога прицільно, вчора знищили велику групу окупантів", - додав Конон.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна готова до нового масштабного наступу росіян у лютому.

За даними Financial Times, Росія протягом найближчих 10 днів має намір здійснити черговий масштабний наступ, щоб захопити Донбас.













