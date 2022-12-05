Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині ворог використовує промерзлу землю та намагається атакувати наші позиції. Тому, що по твердій землі впевненіше пересувається техніка. Використовуючи погоду, ворог намагається проводити атакувальні дії на Бахмутському напрямку. Посилились артилерійські обстріли. Ясна погода допомагає ворогу використовувати авіацію та безпілотники", - підкреслив Ісмагілов.

За його словами, погода допомагає ворогу посилити бойові дії.

"Мінусові температури завжди є проблемою для наших бійців. В окопах потрібно якось зігрітися та не змерзнути. Також військовим парамедикам важко по морозу швидко надавати медичну допомогу", - додав Ісмагілов.

Здатність України зберегти військову ініціативу та динаміку оперативних успіхів залежить від того, чи українські Збройні Сили продовжуватимуть послідовні операції цієї зими

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено 91 690 російських військових, 2924 танки, 264 гелікоптери й 4497 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

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