Росія втрати за добу 540 солдатів, 8 бронемашин і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено 91 690 російських військових, 2924 танки, 264 гелікоптери й 4497 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 грудня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 91 690 (+540 ліквідовано за добу) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2924 (+2) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8)
- артилерійських систем - 1914 (+6)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засобів ППО ‒ 211 (+1)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9)
- крилатих ракет ‒ 531 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18)
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.
- Українська авіація протягом минулої доби, 4 грудня, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
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