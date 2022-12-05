Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 грудня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 91 690 (+540 ліквідовано за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2924 (+2) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8)

артилерійських систем - 1914 (+6)

РСЗВ – 395 (+0)

засобів ППО ‒ 211 (+1)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9)

крилатих ракет ‒ 531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18)

спеціальної техніки ‒ 163 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.

Українська авіація протягом минулої доби, 4 грудня, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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