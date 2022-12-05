Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворожих військ, також збито російський гелікоптер Ка-52
Українська авіація протягом минулої доби, 4 грудня, завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки
Про це у ранковому зведенні 5 грудня передає Генштаб ЗСУ.
Також 1 удар авіації зазнали зенітні ракетні комплекси противника.
Водночас українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПЛА окупантів.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.
- Раніше стало відомо, що українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. 10 російських солдатів загинули.
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