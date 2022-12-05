Про це у ранковому зведенні 5 грудня передає Генштаб ЗСУ.

Також 1 удар авіації зазнали зенітні ракетні комплекси противника.

Водночас українські воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПЛА окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.

Раніше стало відомо, що українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області. 10 російських солдатів загинули.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb