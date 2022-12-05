На Запоріжжі ЗСУ ліквідували 10 окупантів й поранили 30
Українські захисники уразили район дислокації ворожих військ в Якимівському районі Запорізької області
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими", - йдеться в повідомленні.
Загалом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження 4 грудня зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива і Пречистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області.
- Раніше командир кубанських козаків Михайло Саморуков був ліквідований українськими військовими в Мар'їнці на Донеччині.
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