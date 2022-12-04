ЗСУ на Донеччині знищили командира кубанських козаків, – офіцер Анатолій Штефан

Про це в соцмережах повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Командир батальйона кІзЯков, атаман і офіцер в відставі Михайло Саморуков успішно демобілізований", – написав Штефан.

На російських телеграм-каналах Саморукова називають комбатом кубанських козаків, офіцером спецназу та учасником кількох воєн. "Більшість втрат "казакі" понесли від вогню бандерівських градів", – бідкаються рашисти.