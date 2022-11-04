З Мар'їнки евакуювали всіх цивільних

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу "Білий янгол". Зазначається, що у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

Водночас у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щодня обстрілюють загарбники.

Правоохоронці поширили відео роботи підрозділу, який допомагає евакуювати людей з-під обстрілів. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.

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