З Мар'їнки евакуювали всіх цивільних
З міста Мар'їнка Донецької області, яке щодня підпадає під ворожі обстріли, вдалося евакуювати всіх мешканців
Про це передає пресслужба Нацполіції.
Евакуацію вдалося провести завдяки підрозділу "Білий янгол". Зазначається, що у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.
Водночас у сусідній Красногорівці ще залишаються 800 мешканців. Її також щодня обстрілюють загарбники.
Правоохоронці поширили відео роботи підрозділу, який допомагає евакуювати людей з-під обстрілів. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.
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