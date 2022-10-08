Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник постійно атакує Бахмутський напрямок, там зараз пекло. По наших позиціях росіяни скидають 120 міни. Вони не йдуть в атаку, а постійно нас обстрілюють", - наголосив Оропай.

За його словами, українські захисники не втрачають наступальний потенціал та намагаються просуватися вперед, щоб визволяти українські міста та села.

"Для ЗСУ Кремінна є пріоритетним напрямком. Захисники України розуміють, що важливо вийти на Сєвередонецьк та Лисичанськ. Ворог вийшов з Лимана та закріпився біля Кремінної", - зазначив Оропай.

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