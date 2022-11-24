Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів, - Генштаб

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог з танків і артилерії обстріляв 16 населених пунктів, - Генштаб

24 листопада, 2022 четвер
07:26
війна з Росією танк рф

Російські окупанти минулої доби обстріляли 16 населених пунктів в районі Бахмута та Авдіївки

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 24 листопада.

Так, на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Берхівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Водяне, Григорівка, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське, Роздолівка та Яковлівка.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Гай і Хрінівка Чернігівської області та Басівка, Середина Буда і Ясна Поляна на Сумщині.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник утримує підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони, а також районах населених пунктів Бологівка, Ветеринарне, Глибоке, Дворічне, Ізбицьке, Красне, Кудіївка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Цинічно обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Вільшана, Вишневе, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області; Макіївка, Новоселівське, Стельмахівка та Площанка Луганської області та Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Пречистівка і Шахтарське Донецької області та Гуляйполе, Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Полтавка, Степногірськ, Темирівка і Червоне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Антонівка, Берислав, Велетенські, Білозерка, Дніпровське, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Понятівка, Станіслав, Токарівка, Широка Балка Херсонської області та міста Херсон, веде позиційну оборону. Ворог удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів та покращує фортифікаційне обладнання позицій на зазначених напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

  • Також в окупованій Горлівці медикам заборонили проводити судмедекспертизи тіл вагнерівців

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Україна
ЗСУ
окупанти
Авдіївка
Бахмут
Читайте також:
21 листопада, 2022 понедiлок
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
22 листопада, 2022 вiвторок
Орбан прокоментував мапу Угорщини з територією України на його шарфі
вертольоти Sea King
23 листопада, 2022 середа
Велика Британія надасть Україні три гелікоптери
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 листопада
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Війна за Бєлгород. Що насправді планують росіяни?
07:50
світло
Енергетики працювали всю ніч, але 70% Києва досі без електрики, - Кличко
07:43
ракетний удар
Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада, - уточнення Генштабу
07:36
Олександр Оксанченко у винищувачі
Українська авіація завдала 6 ударів по російських військових та їхній техніці
07:15
ПВК Вагнера
В окупованій Горлівці медикам заборонили проводити судмедекспертизи тіл вагнерівців, - Генштаб
06:58
Китай
Китай ще раз закликав Україну та РФ до переговорів
06:56
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі
06:30
Юрій Ігнат
ППО бездоганно впоралася з масованим обстрілом росіян, - Ігнат про ракетні удари 23 листопада
06:20
електричка
Приміські електрички вийдуть на маршрути 24 листопада, проте частота курсування може бути меншою, - УЗ
06:12
Андрій Костін
Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі
05:58
Анналена Бербок
Німеччина виділяє ще €1 млрд на подолання наслідків глобальної продовольчої кризи, спричиненої агресією РФ
05:47
Еммануель Макрон
Удари по інфраструктурі не повинні залишатися безкарними, - Макрон про атаку РФ по Україні 23 листопада
05:37
ковід
У Китаї зафіксовано рекордний приріст інфікованих на COVID-19
05:10
Володимир Путін
Путіну у питанні війни в Україні все важче балансувати між націоналістами і рештою населення, - ISW
04:42
Хімічна зброя
У разі подальших поразок, Росія може застосувати в України хімічну зброю, зокрема "Новічок", - Politico
04:15
Руслан Стефанчук
Тепер очікуємо такого рішення від США, - Стефанчук про визнання у Європарламенті РФ країною – спонсором тероризму
03:48
Радбез ООН
Росія в ООН звинуватила у руйнуванні мирної інфраструктури українські ППО й американські ракети
03:21
Естонія
В Естонії мають намір знести 244 радянські монументи. 56 із них вже прибрали
02:53
Блекаут у Молдові
"В темряві, але #безвас": у Молдові запустили флешмоб після чергової атаки Росії на енергетику України
02:26
радбез ООН
ООН: обстріли Росією цивільних об'єктів в Україні можуть призвести до гуманітарної катастрофи. РФ має відповідати за це
01:59
Ахмед Закаєв
У Росії проти чеченського лідера Ахмеда Закаєва відкрили справу за створення в Україні "батальйону Ічкерії"
01:31
морський дрон
"Російський флот – бійся!": литовці зібрали кошти на вже третій морський дрон для України
01:03
Атомна енергетика
Зеленський розповів про стан відновлення енергопостачання в регіонах
00:36
Саміт ОДКБ в Єревані
Пашинян вчинив демарш на саміті ОДКБ, відмовившись підписувати спільні документи
00:20
Оновлено
Зеленський
"Ми чекаємо реакції на терор Росії. Нам потрібні системи ППО", – Зеленський на Радбезі ООН
2022, середа
23 листопада
23:53
Жінка
Деякі російські командири знали й заохочували підлеглих до сексуального насильства в Україні, – британський юрист
23:49
Гасять пожежу на об'єктах енергетичної інфраструктури, які постраждали від російського ракетного удару в Київській області
Протягом 23 листопада Росія влучила ракетами по трьох житлових будинках, загинуло 10 людей, - МВС
23:13
Оновлено
Одеса
В Одеській області відновили водо- та теплопостачання
23:12
Білий дім
Вшановуючи пам'ять померлих унаслідок Голодомору, Байден наголосив на стійкості українського народу
22:36
Ентоні Блінкен
"Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів": Блінкен прокоментував ракетні обстріли РФ
22:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Що входить у новий пакет військової допомоги Україні від США. Колонка Сергія Згурця
22:22
Голодомор
У 60 містах світу відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору
22:14
Оновлено
Ракета
Ракетний удар по Львівщині: 90% абонентів відновили електропостачання
22:08
OPINION
Антон Швець
"Водний день" в окупованій Макіївці
21:56
Patriot
Польща запропонувала Німеччині передати системи ППО Patriot Україні й розмістити їх біля кордону
21:51
на фото: Кирило Тимошенко
"Ми говоримо не про дні, а про години": в ОП запевнили у швидкому відновленні енергосистеми України
21:09
Оновлено
електроенергія
У Хмельницькому після повного знеструмлення за кілька годин повернули електрику половині споживачів
20:45
Молдова
"Побажав молдовському народу стійкості": Шмигаль обговорив відновлення енергетичних систем з прем'єркою Гаврилицею
20:36
Валерій Залужний
Залужний прокоментував російські ракетні удари по Україні 23 листопада
20:20
Оновлено
Київ
РФ обстріляла Київ та область: що відомо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV