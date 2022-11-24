Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 24 листопада.

Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії Вагнера, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий.

Як раніше повідомлялося, Росія перемістила підрозділи ПВК Вагнера та військових з Чеченської республіки на Донеччину, а також готує мобілізованих українців