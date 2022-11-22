РФ перекинула до окупованого Дебальцева кадировців і вагнерівців
Росія перемістила підрозділи ПВК "Вагнер" та військових з Чеченської республіки на Донеччину, а також готує мобілізованих українців
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Російські загарбники продовжують готувати примусово мобілізованих з тимчасово окупованих територій до війни в армії РФ. "Навчання" проходять у місті Єнакієве Донецької області: "розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти".
"В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території Чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер", - пише пресслужба.
Українські військові виявили перегрупування окремих підрозділів російської армії поблизу Молочанська Запорізької області: "За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости".
- Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров раніше інформував про дії чеченців в окупованому місті: вони стали приїжджати до місцевої лікарні та ночувати в палатах попри санітарні норми. За словами Федорова, "уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять".
- З тимчасово окупованої Луганської області "кадирівці" вивезли 200 "важких" підлітків на так званий "військово-патріотичний" вишкіл.
- Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.
- Українська розвідка розповіла, що військові формування Пригожина та Кадирова створювалися аби придушувати повстання у РФ, а на фронті "кадирівців" використовують як "загороджувальні загони", які не дають російським солдатам відступити.
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