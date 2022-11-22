РФ перекинула до окупованого Дебальцева кадировців і вагнерівців

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники продовжують готувати примусово мобілізованих з тимчасово окупованих територій до війни в армії РФ. "Навчання" проходять у місті Єнакієве Донецької області: "розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти".

"В тимчасово окуповане місто Дебальцеве на Донеччині, з метою нарощення угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території Чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер", - пише пресслужба.

Українські військові виявили перегрупування окремих підрозділів російської армії поблизу Молочанська Запорізької області: "За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости".

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров раніше інформував про дії чеченців в окупованому місті: вони стали приїжджати до місцевої лікарні та ночувати в палатах попри санітарні норми. За словами Федорова, "уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять".

З тимчасово окупованої Луганської області "кадирівці" вивезли 200 "важких" підлітків на так званий "військово-патріотичний" вишкіл.

Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби.

Українська розвідка розповіла, що військові формування Пригожина та Кадирова створювалися аби придушувати повстання у РФ, а на фронті "кадирівців" використовують як "загороджувальні загони", які не дають російським солдатам відступити.

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