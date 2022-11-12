Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коли російські окупанти намагалися переправитися на лівий берег Дніпра, кадирівці постріляли кількох росіян. Була боротьба за човни, за плавзасоби. Це манера та поведінка російської армії, яка є першою у світі з мародерства", - підкреслив Братчук.

За його словами, у Херсоні залишилось чимало ворожої техніки.

"Там є представники усіх класів ворожої техніки, починаючи з танків та закінчуючи автомобільною технікою. Українські військові з часом підрахують трофеї з Херсона", - зазначив Братчук.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Інститут вивчення війни спрогнозував, що українські військові швидко візьмуть під контроль населені пункти на правому березі Дніпра в Херсонській області, оскільки росіяни не здатні їх утримувати.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

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