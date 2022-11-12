Тікаючи з Херсона, кадирівці постріляли військових РФ у боротьбі за плавзасоби, - Братчук
Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що кадирівці хотіли першими втекти з Херсона
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Коли російські окупанти намагалися переправитися на лівий берег Дніпра, кадирівці постріляли кількох росіян. Була боротьба за човни, за плавзасоби. Це манера та поведінка російської армії, яка є першою у світі з мародерства", - підкреслив Братчук.
За його словами, у Херсоні залишилось чимало ворожої техніки.
"Там є представники усіх класів ворожої техніки, починаючи з танків та закінчуючи автомобільною технікою. Українські військові з часом підрахують трофеї з Херсона", - зазначив Братчук.
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