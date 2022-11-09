Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

Він зауважив, що місцева лікарня залишалася єдиною на тимчасово окупованій території Запорізької області, де лікували цивільних, адже всі інші медзаклади захопили росіяни й використовували їх як шпиталі.

Минулого тижня до лікарні стали приїжджати чеченці та ночувати в палатах, нехтуючи санітарними нормами. Уже тоді місцеві повідомляли про велику кількість окупантів під наркотичним сп’янінням, які не усвідомлюють, що роблять.

"Але позавчора одному з кадировців, який перебував у нашій лікарні та був під наркотичним сп’янінням, не сподобалося, як із ним спілкувалися цивільні, котрі перебували в лікарні, і він вистрілив у обличчя нашому мешканцю. Лікарі змогли врятувати життя цій людині, але такі вчинки тривають, тому що посилюється терор на тимчасово окупованій території", - наголосив мер.

8 листопада Іван Федоров повідомив, що росіяни перетворюють місто на військову базу та займають помешкання цивільних.

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