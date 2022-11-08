Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу, - мер

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в телеграмі.

"Рашисти перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу. Вони зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки і квартири", - йдеться в повідомленні.

За його словами, після заселення починають безчинствувати - пити і дебоширити. Потім окупантів ніхто не може заспокоїти. В Михайлівці привести до тями чеченців приїздили військові інших підрозділів, але безрезультатно. В Мелітополі після оголошення "сухого закону" окупанти вимагають у цивільних, щоб ті купляли їм алкоголь. В Полянівці загарбники примушують родини українських військових виїхати.

В районі Новософіївки, що на Херсонщині, угруповання загарбницьких військ поповнили підрозділом з території Чеченської Республіки. А в Енергодарі окупанти посилюють адміністративні та контррозвідувальні заходи.

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