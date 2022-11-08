Угруповання окупантів у Новософіївці поповнили підрозділом чеченців, а в Енергодарі посилюють контррозвідувальні заходи, - Генштаб
В районі Новософіївки, що на Херсонщині, угруповання загарбницьких військ поповнили підрозділом з території Чеченської Республіки. А в Енергодарі окупанти посилюють адміністративні та контррозвідувальні заходи
Про це пише Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 листопада.
Так, у місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.
Своєю чергою в районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської Республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань.
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