На Балканах Росія шукає найманців для війни в Україні, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни шукають людські ресурси не лише шляхом мобілізації на ТОТ, а й вербуванням найманців за кордоном. Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає у РФ. Сам він є теж колишнім найманцем й воював проти України у 2014 році. Ще одним відомим найманцем є інший серб Жіка Радоїчич, який зараз бере участь в повномасштабному вторгненні РФ в Україну на боці ворога", - пише ЦНС.

У Центрі наголосили, що паспорт громадянина іншої держави не звільняє їх від відповідальності.

5 січня у ЦНС повідомили, що на заводі "Кримський титан" було зафіксовано техніку та підрозділи військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Росії.

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