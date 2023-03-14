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OPINION

На Близькому Сході може відкритися "другий фронт"

Орест Сохар
14 березня, 2023 вiвторок
18:05
Погляд Орест Сохар

Ізраїль може бути тричі нерішучим, але коли йдеться про такий тригер як ядерна зброя, то навіть проросійський Нетаньягу повинен зайнятися тверезу позицію

Міністр оборони США Остін на зустрічі з ізраїльським премʼєром Нетаньягу: США не дозволять Ірану мати ядерну зброю, це "загроза не тільки для Ізраїлю, але й для всього світу". У відповідь Тегеран пригрозив Азербайджану, пообіцявши перетворити Карабах на другу Сирію. Отже, розповім, як пов'язані обидва факти, та чи варто очікувати ще однієї війни.

Тегеран уклав угоду з Москвою про постачання в Іран збагаченого урану. Згідно з даними МАГАТЕ, сучасні нащадки персів уже накопичили достатню кількість збагаченого урану для своєї ядерної програми, — вважають урядовці США та Ізраїлю.

Іран здатен виготовити ядерну бомбу за 12 днів, — представник Пентагону Колін Каль. Це сказано на початку березня, тобто, теоретично, час уже вибіг.

"Жахлива ядерна війна" розпочнеться, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю… Необхідно посилити агресивний підхід до дій Ірану в близькосхідному регіоні", — прем'єр Нетаньягу. Фактично, це демонстрація готовності до негайного проведення мілітарної терапії для уряду Хаменеї

"Жахлива ядерна війна" розпочнеться, якщо світ не завадить Тегерану отримати ядерну зброю… Необхідно посилити агресивний підхід до дій Ірану в близькосхідному регіоні", — прем'єр Нетаньягу. Фактично, це демонстрація готовності до негайного проведення мілітарної терапії для уряду Хаменеї.

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Відповідь Ірану характерна: турецькі медіа пишуть, що Тегеран оголосив Єреван "братом", плануючи перетворити Нагірних Карабах у другу Сирію. Для цього до травня 2023-го туди планується перекинути 4 тис. бойовиків. Фактично, це прямий удар по Азербайджану: міжнародна спільнота визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану, проте з початку 1990-х Баку не контролює більшу частину регіону. Спершу вірмен підтримував "миротворчий контингент" росіян, та після початку війни РФ проти України Баку взявся відвойовувати свої території.

США, Ізраїль, Іран… Ну, от до чого тут Азербайджан? Поясню. Користуючись мовою "похмурої коняки" Лаврова, Ізраїль та Туреччина (давні недруги уряду Хаменеї) давно уже "накачують" свого сусіда зброєю. Наприклад, з 2016 по 2020 рік Єрусалим поставив Баку 69% усіх озброєнь. Азербайджан — єдина країна, якій Ізраїль продав свою знамениту систему ПРО "Залізний купол". Тепер вишенька на торті: січнева атака дронами на військові обʼєкти Ірану відбувалася ніби-то з території ізраїльської військової бази в Азербайджані. Є навіть чутки, що місцева влада дозволила ізраїльським військовим використовувати свої авіабази.

Ізраїль може бути тричі нерішучим, але коли йдеться про такий тригер як ядерна зброя, то навіть проросійський Нетаньягу повинен зайнятися тверезу позицію. Це означає, що на Близькому Сході найближчим часом буде гаряче. Водночас саме від завзятості та вправності уряду Ізраїлю залежить, якого характеру набудуть "виховні заходи" щодо Тегерану

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Ізраїль може бути тричі нерішучим, але коли йдеться про такий тригер як ядерна зброя, то навіть проросійський Нетаньягу повинен зайнятися тверезу позицію. Це означає, що на Близькому Сході найближчим часом буде гаряче. Водночас саме від завзятості та вправності уряду Ізраїлю залежить, якого характеру набудуть "виховні заходи" щодо Тегерану.

Або це буде хірургічна операція, на кшталт січневої атаки дронами на важливі військові обʼєкти Ірану.

Або Нетаньягу бідкатиметься, розводитиме руками, поскаче в Москву за дозою заспокійливою китайського чаю, доки не дочекається якогось підступного удару від Тегерану. Не обовʼязково це буде напад на Карабах, але це напевно вже буде щось креативне.

А що нам від того?

Чим більше пригод на свою дупу матиме випускник московського університету дружби народів ім. Патріса Лумумби, а нині духовний та політичний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї, тим менше він допомагатиме "бункерному" зброєю.

Ще дві держави, які сиділи на узбіччі російської війни проти України, тепер мимоволі будуть у неї втягнуті. Адже важко залишатися нейтральною стороною "конфлікту", атакуючи найближчого партнера фюрера по клубу вигнанців.

Та й Північна Корея, не виключено, правильно розшифрує сигнал, що може бути наступною в черзі на перевиховання.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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ядерна зброя
війна з Росією
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