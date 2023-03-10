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OPINION

Чому на Московії обговорюють перенесення столиці

Орест Сохар
10 березня, 2023 п'ятниця
16:01
Погляд Орест Сохар

Вибір між Улан-Уде та Абаканом неймовірно складний

Придворний олігарх Олег Дерипаска розкопав давню ініціативу кремля про перенесення столиці в Красноярськ. Якщо раніше ця ідея мала радше корупційну цінність, то зараз вона покликана захистити ментальність, а подекуди й дупу великих росіян.

Намір відфутболити столицю русні десь під монгольський кордон вперше висловив 2012-го видатний оленяр Шойгу, а 2014-го навіть підтримував бункерний. Але сьогодні дискусія розгорілася з особливим завзяттям, ніби дідько підлив олії у вогонь. Цьому є декілька причин.

Намір відфутболити столицю русні десь під монгольський кордон вперше висловив 2012-го видатний оленяр Шойгу, а 2014-го навіть підтримував бункерний. Але сьогодні дискусія розгорілася з особливим завзяттям, ніби дідько підлив олії у вогонь. Цьому є декілька причин

Безпекова. Телепортувати столицю РФ далеко за Урал сьогодні важливо з воєнної точки зору. Жити під боком у НАТО, в годинній досяжності від українських дронів, з зенітками на вежах кремля замість зірок, — кремлівському будинку престарілих геть зовсім не комфортно. Вже занадто літні вони для цього всього лайна. Чим далі за Урал переберуться усі ці небожителі, тим спокійніше себе почуватимуть.

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Ментальна. Кремль взявся переформатовувати свою історію під цінності золотої орди. Через євроінтеграційні забаганки Петра I нащадки Батия та Удегея вимушені були прозиватися русичами та перебралися до Московії. Але, ж ви бачили отого Шойгу, різних там улюкаєвих та набібулліних і т.д. Ну які вони русичі? Як в анекдоті, їх постійно "рвало на родіну", тобто в рідні степи, де кози, вівці, віслюки… і, звісно, олені. Петро Великий прорубав вікно в Європу, Володимир маленький наглухо забив його своїми комплексами, настав час повертатися до джерел. Туди, де досі збереглася монголо-татарська ДНК.

Корупційна. Свого часу Шойгу з Путіним виношували ідею будівництва 5 міст-мільйонників в околицях Красноярська. І в основі цього зодчества лежала прекрасна корупційна ідея: на зведенні мегаполісів можна заробити не менше, ніж на дерибані армії. Тим паче якщо сюди телепортувати столицю, усі федеральні відомства, звести нову Рубльовку, Доларівку, Офшорівку, то навіть правнуки водія Шойгу були б мільярдерами.

Державотворницька. Це геніальна ідея заснувати столицю якомога далі від отієї всієї демократії, іноагентів, штучного інтелекту, ЛГБТ, глибокого проникнення інтернету та високого індексу IQ. Це з одного боку. З іншого, в разі розвалу РФ, для захисту конституційного ладу в якому-небудь Абакані чи Улан-Уде достатньо невеличкої приватної військової компанії. Бо мало хто попреться в оту тмутаракань, це ж не Москва, яку взяти — чимало охочих, починаючи від ЗСУ і завершуючи чеченцями з дагестанцями.

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Важливо лише визначитися з новою столицею.

Красноярськ, який пропонує Дерипаска, — це всеросійська кочегарка, з кіптявою, сажею та лютими морозами. Воно ніби правильно, щоби вся та нечисть до пекла звикала, але є екзотичніші варіанти.

Я б пропонував щось автохтонне, тубільне.

Ось столиця шойговської Туви — Кизил — звучить неординарно. Українською вона перекладається як "Дерен".

Можна — Улан-Уде, по-перше, співзвучно з монгольським Улан-Батором, по-друге, це — столиця Бурятії, що дуже символічно. Бойові буряти стали візиткою сучасного російського війська. Гордістю їх назвати, наразі, складно, як червоний квартал не можна назвати гордістю Амстердама… а візитівкою — сам раз.

Моя улюблена гіпотетична столиця — Абакан. Це територія Хакасії, там свого часу добряче порозважався Чингісхан, а потім китайці з доброго дива уступили свої "ісконниє землі" русні

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Моя улюблена гіпотетична столиця — Абакан. Це територія Хакасії, там свого часу добряче порозважався Чингісхан, а потім китайці з доброго дива уступили свої "ісконниє землі" русні. Уявляєте, Абакан перетворюється на столицю путінського паханату, а потім це місто анексує Сі Цзіньпін. У межах захисту мандарино-мовних.

Та найраціональніша ідея — запозичити ординську скрепу кочівної столиці. Це т.зв. номадичний формат, коли Золота Орда пересувалася землями без визначеного місця призначення та мети. Де паХАН, там і столиця. А що? Оте НАТО зварʼює, щодня переналаштовуючи ядерні боєголовки на нові місця дислокації бойових юрт верховного го*нокомандувача.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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