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Кримінальна естетика кремля - симптом його розпаду

Орест Сохар
27 січня, 2023 п'ятниця
08:00
Погляд Орест Сохар

​У мордорі нова кримінальна естетика: зеків тягнуть у депутати, вся юстиція зводиться до кувалди. Це симптом розпаду

Тепер інститутом влади є не повноваження від фюрера, а наявність озброєного угрупування. Кожен "кадиров", "пригожин" чи інший бандит створює власні правила на контрольованих територіях.

Кримінальна свідомість Пригожина сьогодні залипла у ментальності орків, особливо — у панівного класу.

Політики мімікрують під новий тренд: генсек "Єдіной Расії" Турчак пригрозив колезі "єдиноросу" молотом Пригожина за відоси з відпочинку.

Депутати від партії влади мають за честь отримати іменну кувалду від кухаря Путіна. Це так само почесно, як у первісних племен було отримати скальп ворога. 

Медведєв раптом запропонував зрадників карати, згідно із законами воєнного часу. Навіть розпочалася дискусія, як вбивати непокірних співвітчизників: згідно з Конституцією, чи за справедливістю. Весь керівний іконостас апелює до досвіду Пригожина, бо він тепер найвища судова гілка влади у Росії, а молот – символ цього збоченого "правосуддя".

Фішка не лише в кримінальній естетиці, для бандитів та вбивць розчищається горизонт влади та пантеон слави.

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"Ангарський маніяк", колишній міліціонер Михаїл Попков убив 80 жінок, відбуває два довічних й зізнався в інших вбивствах. Тепер збирається до "Вагнера". Тільки після морозів, бо вони йому некомфортні

Знайомтесь: "ангарський маніяк", колишній міліціонер Михаїл Попков убив 80 жінок, відбуває два довічних й зізнався в інших вбивствах. Тепер збирається до "Вагнера". Тільки після морозів, бо вони йому некомфортні. Згідно з новітніми орківськими традиціями, у цього маніяка дуже хороші політичні перспективи. У гіршому випадку, він буде з почестями похоронений у рідному Ангарську, і всі медіа області складуть про нього героїчний некролог, а губернатор виголосить зворушливу промову. У кращому — бункерний фюрер йому причепить зірку героя імперії.

Інша гучна історія: "Під Бахмутом загинули вже чотири кримінальних авторитети, які "відкинулися" з зон. Лідерів ОЗУ хоронять як героїв на алеях слави, а їх щасливіших поплічників можуть делегувати в Держдуму". Це не іронія, а намір путіністів привнести "трішки свіжого повітря" у владу, завівши професійних вбивць. "Провітрити" збираються і навчальні заклади, куди без конкурсу та іспитів збираються зараховувати демобілізованих маніяків та кілерів.

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Африканізація Росії, перетворення її у слабке фрагментарне утворення – це запорука виживання окремих кланів на території постімперії. Мордор стає звіряче миролюбною країною.

Мордор де-факто проходить етап племенізації. Вона веде до поступового розвалу імперії.

У Пригожина було багато часу ознайомитися з реаліями країн Африки. Тепер він реалізує цей досвід у Росії. 

Африканізація Росії, перетворення її у слабке фрагментарне утворення – це запорука виживання окремих кланів на території постімперії.

Мордор стає звіряче миролюбною країною.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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