На боротьбу з COVID-19 в Україні минулого року витратили 46,4 млрд грн, - Мінфін
У минулому 2021 році на боротьбу із COVID-19 із державного бюджету України виділили 46,4 млрд грн, майже половину цих коштів використали на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"У минулому році Мінфін знаходив можливості щодо фінансування всіх заходів для протидії пандемії COVID-19. Так, минулого року було виділено кошти для належного забезпечення лікарень киснем, надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Сьогодні ми маємо достатню кількість різних видів вакцин, щоб забезпечити актуальні потреби у вакцинації, зокрема і бустерні дози", - сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
У відомстві зазначають, що 46,4 млрд грн на протидію COVID-19 розподілили таким чином:
- оплата послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги і послуг з вакцинації населення від COVID-19 - 22,4 млрд грн;
- закупівля вакцин від COVID-19 - 11,4 млрд грн;
- забезпечення лікарень киснем, діагностичним обладнанням, експрес тестами та витратними матеріалами для тестування - 2,5 млрд грн;
- доплати до зарплат медичним працівникам - 0,5 млрд грн;
- інші заходи у сфері охорони здоров'я - 0,1 млрд грн;
- соціальна підтримка - 7,7 млрд грн (із них на виплати по безробіттю та частковому безробіттю - 2,2 млрд грн; на заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину - 3 млрд грн; на виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") - 2,5 млрд грн;
- на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 0,9 млрд грн;
- на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Державної прикордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров'я - 0,8 млрд грн.
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