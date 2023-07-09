На Броварському проспекті Києва загорілася АЗС: щонайменше 3 постраждлих
У неділю, 9 червня, на АЗС у Дніпровському районі Києва сталася пожежа - наразі госпіталізовано трьох постраждалих
Про це пише ДСНС.
У соцмережах стверджують, що аварія сталася за адресою Броварський проспект 31/33 на автозаправній станції KLO.
"У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС у Дніпровському районі. Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Мер міста Віталій Кличко зазначив, що двох постраждалих від пожежі вже госпіталізовано, третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Рятувальні служби досі працюють на місці аварії.
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