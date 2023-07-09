Про це пише ДСНС.

У соцмережах стверджують, що аварія сталася за адресою Броварський проспект 31/33 на автозаправній станції KLO.

"У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу на АЗС у Дніпровському районі. Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що двох постраждалих від пожежі вже госпіталізовано, третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують. Рятувальні служби досі працюють на місці аварії.