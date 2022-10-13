На Буковині чутно вибухи, працює ППО
У четвер, 13 жовтня, у Чернівецькій області було чутно звуки кількох вибухів, працює ППО
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.
Очільник області просить мешканців перебувати в укриттях.
"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!" - зазначив Запаранюк.
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