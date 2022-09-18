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"На час після Макрона": партія президента Франції змінила назву й об'єдналася з двома меншими політсилами

18 вересня, 2022 неділя
14:14
Світ Еммануель Макрон

Партія президента Франції Емманюеля Макрона вчора, 17 вересня, змінила назву на "Відродження" та поглинула дві менші політичні сили "Діяти - конструктивні праві" та "Території прогресу"

Про це повідомила агенція Tagesschau.

"Тепер партія президента Франції Макрона дає собі нову назву "Відродження". Але ще більше доведеться змінити – з прицілом на якийсь час після Макрона. Партія президента Франції Емманюеля Макрона перейменувала себе і об'єдналася з двома невеликими партіями-партнерами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партія вже використала назву "Відродження" для свого списку на європейських виборах у 2019 році.

Також у партію інтегрувалися дві менші політичні сили "Діяти – конструктивні праві" (Agir, la droite constructive) та "Території прогресу" (Territoire de Progrès).

"Контекст змінився. Оскільки Емманюель Макрон більше не братиме участі у виборах 2027 року, нам потрібна партія, яка знову отримає виборців", - сказав представник партії.

Зазначається, що досі Макрон інтегрував у свій уряд політиків, які належать до інших партій, але не всі вони були прив'язані до його політичного руху.

  • Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, щодо перебігу протидії агресії РФ.

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політика
Франція
Еммануель Макрон
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