"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном

Про це він повідомив у себе в twitter.

"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з президентом Франції. Поінформував колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

29 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна безпека Європи не може бути послаблена діями РФ на ЗАЕС і суверенітет України треба захищати.