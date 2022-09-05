"Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції": Зеленський провів розмову з Макроном
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, щодо перебігу протидії агресії РФ
Про це він повідомив у себе в twitter.
"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з президентом Франції. Поінформував колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.
- 29 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна безпека Європи не може бути послаблена діями РФ на ЗАЕС і суверенітет України треба захищати.
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