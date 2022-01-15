На Черкащині мати знімала у порно своїх доньок 6 та 8 років

Жінку підозрюють у причетності до виготовлення й поширення світлин та відеоматеріалів порнографічного змісту, за участю доньок 6 та 8 років. Для розповсюдження забороненого контенту використовувалась зашифрована мережа, а також мобільні месенджери та поштові сервіси. Про із посилання на інформацію Національної поліції розповідає Еспресо.TV.

Під час обшуку за адресою проживання фігурантки поліція вилучила речові докази.

Жінку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



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Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, що пов'язаний із сексуальною експлуатацією малолітніх дітей, та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

За даним фактом Головним слідчим управлінням Нацполу здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 156 (розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи членами сім’ї) та частиною 4 статті 301-1 (дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

У разі визнання судом вини фігурантки, сумарно їй загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.





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