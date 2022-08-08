Про це інформує голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. Їх доправили в медзаклад.

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