На Черкащині ППО збила ворожу ракету: пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені
В Уманському районі Черкаської області протиповітряна оборона збила російську ракету. Постраждали дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це інформує голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок цього двоє людей отримали поранення. Їх доправили в медзаклад.
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