На Черкащині з 3 квітня скоротять комендантську годину

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині", - написав він.

"Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими:

00:00 – 4:00", - додав чиновник.