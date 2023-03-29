На Черкащині з 3 квітня скоротять комендантську годину
У Черкаській області вирішили з 3 квітня скоротити комендантську годину. Вона триватиме лише чотири години, починаючи з опівночі
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині", - написав він.
"Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими:
00:00 – 4:00", - додав чиновник.
- На Франківщині днями теж скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 5:00.
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