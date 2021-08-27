На Черкащині зафіксували 20 випадків інфікування "Дельта"-штамом
Двадцять осіб заразилися штамом “Дельта” COVID-19 в Черкаській області
Про це під час брифінгу повідомив заступник директора державної установи "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Микола Тищук.
За його словами, двоє жителів області, у яких підтвердили штам,відпочивали в Чорногорії. Ще один захворілий був у Казахстані.
“7 випадків виявили в Черкасах. Загалом захворіли 10 чоловіків і 10 жінок", - сказав Тищук.
Жоден із них не був вакцинований від COVID-19.
- У МОЗ заявили, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає, але система охорони здоров’я готова реагувати на нові виклики.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.02
-
EUR
Купівля 31.35Продаж 31.75
- Актуальне
- Важливе