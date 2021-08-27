На Черкащині зафіксували 20 випадків інфікування "Дельта"-штамом

Про це під час брифінгу повідомив заступник директора державної установи "Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Микола Тищук.

За його словами, двоє жителів області, у яких підтвердили штам,відпочивали в Чорногорії. Ще один захворілий був у Казахстані.

“7 випадків виявили в Черкасах. Загалом захворіли 10 чоловіків і 10 жінок", - сказав Тищук.

Жоден із них не був вакцинований від COVID-19.

У МОЗ заявили, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає, але система охорони здоров’я готова реагувати на нові виклики.