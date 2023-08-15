Про це розповів голова Звенигородської районної державної адміністрації Юрій Піковський, пише Укрінформ.

"Я звільнив Олександра Дубового. Далі терпіти його вчинки не було сил", – сказав очільник Звенигородської РДА.

Повідомляється, що заступник голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександр Дубовий забороняв місцевим газетам публікувати критичні статті про Українську православну церкву колишнього Московського патріархату. Він кілька разів знімав із друку статті, підготовлені тальнівською газетою "Колос", про перехід церков до Православної церкви України.

Місцеві журналісти з’ясували, що Дубовий щотижня співслужив у Свято-Михайлівському храмі УПЦ МП у Лисянці та читав російською молебень на широкий загал. Медійники зняли на відео Дубового у дияконському одязі.