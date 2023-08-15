На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
Заступника голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександра Дубового було звільнено через те, що той запровадив цензуру в місцевих ЗМІ та прихильно ставився до Української православної церкви Московського патріархату
Про це розповів голова Звенигородської районної державної адміністрації Юрій Піковський, пише Укрінформ.
"Я звільнив Олександра Дубового. Далі терпіти його вчинки не було сил", – сказав очільник Звенигородської РДА.
Повідомляється, що заступник голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області Олександр Дубовий забороняв місцевим газетам публікувати критичні статті про Українську православну церкву колишнього Московського патріархату. Він кілька разів знімав із друку статті, підготовлені тальнівською газетою "Колос", про перехід церков до Православної церкви України.
Місцеві журналісти з’ясували, що Дубовий щотижня співслужив у Свято-Михайлівському храмі УПЦ МП у Лисянці та читав російською молебень на широкий загал. Медійники зняли на відео Дубового у дияконському одязі.
- На Сумщині СБУ повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ Московського патріархату Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну російську агресію проти України та втік до Росії.
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