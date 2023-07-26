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Благословляв російських військових, а потім втік до РФ: СБУ повідомила про підозру ексмитрополиту єпархії УПЦ МП на Сумщині

26 липня, 2023 середа
12:27
Кримінал СБУ повідомила про підозру ексмитрополиту єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ Московського патріархату Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну російську агресію проти України та втік до Росії

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну єпископ виїхав як архієрей через одну з європейських країн до РФ, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. 

Окрім цього, у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області РФ. Під час відправи він спільно з представниками РПЦ благословляв російських військових, які воюють проти України.

Також у ході літургії Масленніков вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації у Росії для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора.

Наприкінці минулого року РНБО застосувала персональні санкції до нього, згідно з Указом Президента України припинено його громадянство України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, його оголошено в розшук. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 13 липня Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебідя (прізвисько "Паша Мерседес"). За день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, у якому заперечив існування України як суверенної держави.
Україна
Росія
УПЦ МП
СБУ
Сумщина
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