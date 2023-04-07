Про це повідомила пресслужба ТЕЦ.

"Тож, відсьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" надаватися не буде", - йдеться у дописі.

"Нагадаємо, що підприємство після завершення опалювального сезону 2022-2023рр., починаючи з 09.04.2023 року, планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії через необхідність проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо здійснити лише за умови повного відключення енергоустаткування", - додали в компанії.

Зазначається зокрема, що наразі ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.