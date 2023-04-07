На Черкаській ТЕЦ сталася аварія: частина міста залишиться без гарячої води та опалення
На Черкаській ТЕЦ заявили, що унаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води, теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії
Про це повідомила пресслужба ТЕЦ.
"Тож, відсьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" надаватися не буде", - йдеться у дописі.
"Нагадаємо, що підприємство після завершення опалювального сезону 2022-2023рр., починаючи з 09.04.2023 року, планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії через необхідність проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо здійснити лише за умови повного відключення енергоустаткування", - додали в компанії.
Зазначається зокрема, що наразі ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.
- Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" призначає з 20 січня ще одну зупинку в місті Сміла швидкісному Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси.
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