На Чернігівщині скоротили тривалість комендантської години
У Чернігівській області скорочується тривалість комендантської години, вона триватиме з 23:00 до 04:00
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.
"7 червня, тривалість комендантської години на території Чернігівської області скорочується. Тепер вона діє з 23:00 до 04:00", - зазначив він.
Чаус додав, що підписав відповідне розпорядження.
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