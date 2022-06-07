На Чернігівщині скоротили тривалість комендантської години

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram.

"7 червня, тривалість комендантської години на території Чернігівської області скорочується. Тепер вона діє з 23:00 до 04:00", - зазначив він.

Чаус додав, що підписав відповідне розпорядження.