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На Чернігівщині спіймали пілота збитого російського Су-25
У суботу, 5 березня, на Чернігівщині затримали пілота збитого російського штурмовика Су-25
Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Щойно затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки", - йдеться у повідомленні.
Водночас журналіст Андрі Цаплієнко повідомив у Telegram, що літаком керували пілоти Криволапов і Красноярцев, при цьому Криволапов, імовірно, загинув.
"Збитий нашою ППО російський літак над Черніговом пілотували Криволапов та Красноярцев. Криволапов лежить, ймовірно, 200-й, а Красноярцев отримав медичну допомогу. Тепер, мабуть, буде розповідати, що їхав на навчання, не помітив, як опинився в Україні, і бомби на Чернігів скидав не він, а хтось інший", - написав Цаплієнко.
Також журналіст оприлюднив відео з іншим пілотом - імовірно мертвим майором Криволаповим.
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- Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Північ" повідомило, що біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик.
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