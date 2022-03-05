На Чернігівщині спіймали пілота збитого російського Су-25

Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"Щойно затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше Оперативне командування "Північ" повідомило, що біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик.

Водночас журналіст Андрі Цаплієнко повідомив у Telegram, що літаком керували пілоти Криволапов і Красноярцев, при цьому Криволапов, імовірно, загинув."Збитий нашою ППО російський літак над Черніговом пілотували Криволапов та Красноярцев. Криволапов лежить, ймовірно, 200-й, а Красноярцев отримав медичну допомогу. Тепер, мабуть, буде розповідати, що їхав на навчання, не помітив, як опинився в Україні, і бомби на Чернігів скидав не він, а хтось інший", - написав Цаплієнко.Також журналіст оприлюднив відео з іншим пілотом - імовірно мертвим майором Криволаповим.