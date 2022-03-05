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Біля Чернігова ЗСУ збили ворожий штурмовик, - Оперативне командування "Північ"
У суботу, 5 березня, поблизу Чернігова Збройні сили України збили ворожий штурмовик
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Північ".
"Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, вранці 5 березня Генштаб ЗСУ повідомив про 39 російських військових літаків і 40 гелікоптерів окупанта, збитих за час повномасштабної війни.
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