Понад 10 000 осіб, 269 танків, 39 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів за час масштабної війни
З 24 лютого станом на 5 березня орієнтовні бойові втрати Росії у війні з Україною склали понад 10 000 військовослужбовців, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем і 50 ракетних систем залпового вогню
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, загарбники втратили 19 одиниць засобів протиповітряної оборони, 39 літаків, 40 гелікоптерів, 409 одиниць автомобільної техніки, 2 легкі швидкісні катери, 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами та 3 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про зростання серед окупантів тенденції здаватись у полон, у тому числі цілими підрозділами.
"Втрати основного складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по "навчанням", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м'ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож, повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон", - наголосив Резніков.
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