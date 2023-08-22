На Чернігівщині тимчасово заборонили проводити масові заходи
У Чернігові заборонили проведення масових заходів з 23 по 25 серпня, а в регіоні - з 26 серпня до 1 вересня
Про це повідомив голова чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Причина такого рішення - підвищена небезпека ракетних ударів.
"Щодо заборони проведення всіх масових заходів на території Чернігівської області протягом 23-25 серпня. Також органам місцевого самоврядування рекомендовано обмежити проведення масових заходів на території громад з 26 серпня по 1 вересня включно", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, наразі навчання у регіональних закладах освіти проходитиме дистанційно.
"Щодо обмеження освітнього процесу в очній формі навчання у закладах та установах освіти. Попередні обмеження залишено без змін. На інших територіях рішення як саме працюватимуть школи (очно, дистанційно, змішано) приймають органи місцевого самоврядування із врахуванням безпекової ситуації, рішень педагогічних рад та думки батьків", - йдеться у повідомленні.
- Вночі 21 серпня російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт прикордонної громади на Чернігівщині.
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