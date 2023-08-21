Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
Вночі 21 серпня російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт прикордонної громади на Чернігівщині
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Повітряну тривогу в області було оголошено о 21:56.
"Тривога триває. На жаль, є влучання "шахеда" в цивільний об‘єкт у населеному пункті прикордонної громади", - йдеться у повідомленні.
- За даними місцевого підпілля, до кордону з Україною прибувають підрозділи з різних частин РФ для складання іспитів, обстрілюючи цивільне населення Сумської та Чернігівської областей.
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