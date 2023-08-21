Російські спецпризначенці складають іспити, обстрілюючи українців на Сумщині та Чернігівщині

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацією джерел з тимчасово окупованих територій, до кордону з Україною прибувають російські спецпризначенці та розвідники. Це молоді бійці, які проходять навчання та іспити вбиваючи українське цивільне населення.

"Характер дій новоприбулих груп вказує, що це в основній масі навчальні роти які відпрацьовують тренувальні завдання та складають іспити в прикордонні Сумської та Чернігівської областей", - йдеться в заяві.

Зокрема, в район Глушково Курської області Росії прибула навчальна рота 607-го центру спеціального призначення Росгвардії (Желєзноводськ), яка сформована у 2018 році з 17-го спецзагону "Авангард" (колишній "Едельвейс") та 242-го розвідувального батальйону (Зеленокумськ).