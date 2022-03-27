На Чернігівщині українські військові захопили трофеї і розбили колону окупантів
Українська армія в Чернігівській області захопила два новеньких автомобілі окупантів та розбила чергову колону ворога
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У". Ці дві вантажівки влетіли в копієчку російському міністерству оборони, бо зійшли з конвеєра у 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України", – йдеться в повідомленні.
Окрім отримання трофейних "Торнадо" сили спротиву звітують й про знищення ще однієї колони орків.
"Два "Тигри", танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів", – додають в оперативному командуванні "Північ".
- Нагадаємо, жителі Генічеська на Херсонщині підпалили військомат, в якому розмістились окупанти.
- За минулу добу, 26 березня, бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили три крилаті ракети, випущенні російськими окупантами по Миколаївській області.
- Також повідомляли, що окупанти мінують територію України залповими дистанційними системами.
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