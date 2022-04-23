На Чернігівщині в разі порушення правил світломаскування будинки й вулиці примусово відключатимуть від електропостачання, - очільник ОВА
Мешканців Чернігівщини просять дотримуватися світломаскування через загрозу ракетних і авіаударів, інакше будинки й вулиці відключатимуть від електроенергії
Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"В умовах російської агресії, що не припиняється, необхідно суворо дотримуватися світломаскування! Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів. Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків", - зауважив він.
В'ячеслав Чаус нагадав, що в темний час доби можна використовувати лише слабке світло (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо), затемнюючи вікна шторами чи іншим матеріалом. Оперативне командування "Північ" і Чернігівська ОВА вимагають безумовного дотримання світломаскування.
"У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання", - наголосив В'ячеслав Чаус.
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