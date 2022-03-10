На Чернігівщині ЗСУ знищили дивізіон російських "Іскандерів"

Про це заявило Оперативне командування "Північ".



"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - ідеться в повідомленні.



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