На Чернігівщині ЗСУ знищили дивізіон російських "Іскандерів"
10 березня на Чернігівщині ЗСУ знищили дивізіон російських балістичних ракетних комплексів "Іскандер-М", якими окупанти обстрілювали мирне населення
Про це заявило Оперативне командування "Північ".
"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - ідеться в повідомленні.
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