Про це йдеться на сайті броварні "Underwood Brewery".

"Це пиво - знак нашої пошани найвеличнішому українському літаку "Мрія", що був знищений російськими окупантами. Легкий, чистий та хрусткий ель з потрійним сухим охмеленням Citra та Cascade, цитрусовий аромат та виражена гірчинка. Найкраще смакує під час перегляду наших перемог", – кажуть в Underwood Brewery.

Наразі можна оформити попереднє замовлення за 71 гривню.

На сайті також пропонують повний набір колекції "MRIYA" за 1,9 тис. гривень, куди входять шоппер, бокал, футболка та 12 банок авторського пива на честь літака.

"Найкраще смакує під час перегляду наших перемог", - додають в описі пива.

Відомо, що частину коштів від продажу буде перераховано на допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, ​​у лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія". Наразі підприємство створило Міжнародний фонд відродження.

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