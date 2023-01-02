На деокупованій Харківщині поліцейські виявили 920 тіл, зокрема 25 дітей, ідентифікували 656 загиблих
ЗСУ звільнили вже 340 населених пунктів Харківщини. На деокупованих територіях області поліцейські виявили 920 тіл закатованих людей, зокрема 25 дітей
Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Підбиваючи підсумки року, що минув, він повідомив про деокупацію 340 населених пунктів області та про виявлення на цих територіях 25 катівень.
"Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих", - написав Тимошко.
- Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв про виявлення на докупованій Херсонщині окремих катівень для дітей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе