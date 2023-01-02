Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Підбиваючи підсумки року, що минув, він повідомив про деокупацію 340 населених пунктів області та про виявлення на цих територіях 25 катівень.

"Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих", - написав Тимошко.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв про виявлення на докупованій Херсонщині окремих катівень для дітей.