​​На держзраді викрили підполковника СБУ: передавав ворожим спецслужбам схеми розміщення блокпостів і дані про колег

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підполковник приховано збирав установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ. Також збирав дані про схеми розміщення блокпостів області. Він фотографував документи на особистий мобільний телефон, а відтак, використовуючи месенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків у підполковника виявили мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші й інші докази.

Також, як з’ясували слідчі, він має зв’язки, зокрема й родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Суд готується обрати йому запобіжний захід.

26 січня Служба безпеки України затримала російського агента під час передачі даних про ракетні удари

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