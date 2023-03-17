"На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх": командувач Сухопутних військ назвав найгарячіші точки на фронті
Росіяни проводять наступальні дії та намагаються прорвати оборону українських військ фактично по всій східній лінії фронту
Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав під час брифінгу в Military Media Center.
"Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в глибину їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають", – сказав він.
За словами Сирського, росіяни залучили всі свої наявні потужності. Вони намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити місто.
"Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху. На жаль, і ми маємо втрати, але набагато менші, ніж наші оборонці завдають ворогу. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх", – додав Сирський.
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