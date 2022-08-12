Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Міністерство оборони РФ заявило, що "на Дніпропетровщині українські націоналісти замінували автомобільні мости через річки Гайчур та Ворона". Пропагандисти стверджують, що ЗСУ мають намір підірвати переправи, аби звинуватити в руйнуванні об’єктів транспортної інфраструктури Росію.

Маніпуляцію з євродепутатом від Франції Маріані поширюють росЗМІ. Повідомляється, що країни Західної Європи зацікавлені у якнайшвидшому відновленні сільськогосподарських ринків, утім ініціативу щодо пом’якшення санкцій ЄС проти експорту російського продовольства "обов’язково заблокують Польща чи країни Балтії".

Крім того, постійний представник РФ при ООН Небензя заявив, що ЗСУ завдавали ударів по Запорізькій АЕС, а катастрофи вдавалося уникнути лише завдяки "самовідданій роботі" російських військових та працівників станції.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 серпня.

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