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Головна війна з Росією "На Дніпропетровщині підірвуть автомости через річки Гайчур та Ворона": у Росії поширюють нові фейки

"На Дніпропетровщині підірвуть автомости через річки Гайчур та Ворона": у Росії поширюють нові фейки

12 серпня, 2022 п'ятниця
10:52
війна з Росією Росія щодня продукує нові фейки

РосЗМІ публікують нові фейки про ЗСУ, які підірвуть автомости через річки Гайчур та Ворона на Дніпропетровщині, "самовідданим" окупантам на Запорізькій АЕС і зацікавленість ЄС в російському продовольстві

Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Міністерство оборони РФ заявило, що "на Дніпропетровщині українські націоналісти замінували автомобільні мости через річки Гайчур та Ворона". Пропагандисти стверджують, що ЗСУ мають намір підірвати переправи, аби звинуватити в руйнуванні об’єктів транспортної інфраструктури Росію.

Маніпуляцію з євродепутатом від Франції Маріані поширюють росЗМІ. Повідомляється, що країни Західної Європи зацікавлені у якнайшвидшому відновленні сільськогосподарських ринків, утім ініціативу щодо пом’якшення санкцій ЄС проти експорту російського продовольства "обов’язково заблокують Польща чи країни Балтії".

Крім того, постійний представник РФ при ООН Небензя заявив, що ЗСУ завдавали ударів по Запорізькій АЕС, а катастрофи вдавалося уникнути лише завдяки "самовідданій роботі" російських військових та працівників станції.  

  • Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 серпня.

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Польща
ООН
РНБО
ЗСУ
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
націоналісти
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