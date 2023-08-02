Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"За попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Інші громадяни не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліціянтами чоловік відпустив жінку, а потім підірвав боєприпас.

У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Йому на місці надали домедичну допомогу.

Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за статтями про захоплення заручників та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фото: МВС

Фото: МВС

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.