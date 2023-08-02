На Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату в адмінбудівлі: він отримав поранення
У середу, 2 серпня, у Марганці Дніпропетровської області в приміщенні адмінбудівлі пролунав вибух. Поліція встановила, що чоловік підірвав гранату, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"За попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Інші громадяни не постраждали", - йдеться у повідомленні.
У МВС зазначили, що невідомий чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
На місце події негайно прибули працівники поліції. У ході перемовин з поліціянтами чоловік відпустив жінку, а потім підірвав боєприпас.
У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Йому на місці надали домедичну допомогу.
Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за статтями про захоплення заручників та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Фото: МВС
Фото: МВС
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Уранці суботи, 29 липня, в одному з районів Миколаєва пролунав вибух. Виявилося, що п'ятеро чоловіків намагалися розібрати касетний снаряд, унаслідок детонації боєприпасу вони отримали поранення.
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