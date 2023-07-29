У Миколаєві чоловіки намагалися розібрати касетний снаряд: п'ятеро отримали поранення
Уранці суботи, 29 липня, в одному з районів Миколаєва пролунав вибух. Виявилося, що п'ятеро чоловіків намагалися розібрати касетний снаряд, унаслідок детонації боєприпасу вони отримали поранення
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Зазначається, що у приватному секторі по вулиці Нагорній господар та ще четверо його знайомих вирішили самостійно розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.
Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Зараз вони перебувають у лікарні.
Речник ОК "Південь" наголосив про заборону торкатися знайдених небезпечних предметів та закликав у разі вияву таких предметів телефонувати на спецлінію 102.
Фото: Погляд Назара
Фото: Погляд Назара
- У суботу, 15 липня, під час спроби самостійно розібрати боєприпас загинув 59-річний мешканець Херсона.
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