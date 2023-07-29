Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Зазначається, що у приватному секторі по вулиці Нагорній господар та ще четверо його знайомих вирішили самостійно розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Зараз вони перебувають у лікарні.



Речник ОК "Південь" наголосив про заборону торкатися знайдених небезпечних предметів та закликав у разі вияву таких предметів телефонувати на спецлінію 102.

Фото: Погляд Назара

Фото: Погляд Назара